Pedullà: "Napoli-Musah suggerisce una strategia precisa: un altro acquisto. Avete notato le cifre su Raspadori?"

Il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa le strategie e le trattative di calciomercato del Napoli:

"Il Napoli non si ferma: anche in questo weekend il club azzurro vuole continuare a lavorare sul mercato. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Sánchez, e definito l'operazione Gutiérrez, ora l’attenzione si sposta a centrocampo.

Il club partenopeo ha già mosso i primi passi: la priorità è un centrocampista di qualità, e il Milan potrebbe presto diventare un interlocutore interessante. Il riferimento è a Yunus Musah, che i rossoneri considerano un profilo utile, ma non indispensabile. Il Milan lo terrebbe volentieri, a meno che non arrivi un’offerta da 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe materializzarsi non solo dalla Premier League, ma anche da un club di Serie A. Il Napoli, da parte sua, apprezza molto l’idea di virare su un centrocampista dopo aver già rinforzato le corsie con due terzini di valore.

La scelta di completare prima il reparto arretrato suggerisce una strategia precisa: pensare eventualmente all'esterno offensivo soltanto nella parte finale del mercato, magari sfruttando le opportunità last-minute. Tutto questo lavoro di semina e costruzione andrà monitorato con attenzione e raccontato passo dopo passo.

Nel frattempo, avete notato che le cifre circolate in queste ore riguardo a Raspadori e l'Atletico Madrid erano un po’ romanzate? Come vi avevo anticipato ieri in esclusiva, non si trattava solo di 22 milioni. Il Napoli ha incassato qualcosa in più, come vi avevo già accennato in anteprima. I numeri ufficiali confermano la bontà del lavoro svolto dalla società".