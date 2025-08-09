Il Mattino - Affare Juanlu Sanchez, ecco cosa sta accadendo tra Siviglia e Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le ultime novità dell'affare Juanlu Sanchez:

"A destra, c'è qualche intoppo per Juanlu: il Siviglia ha alzato l'offerta e la cosa non è andata giù al club azzurro. Come per Ndoye, il Napoli non accetta giochetti e aste. Il club spagnolo ha chiesto 20 milioni di euro più una clausola del 20% su un'eventuale futura rivendita. Il Napoli è fermo sui 16. Juanlu spinge per il suo trasferimento in serie A ma gli andalusi devono tornare sui loro passi".