Gutierrez-Napoli, oggi la firma dei documenti! Gazzetta: fissate le visite mediche

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro ed attende il via libera definitivo dalle due società.

Gutierrez Napoli aggiornamenti

Miguel Gutierrez al Napoli è dunque un'operazione che attende solo di essere ratificata, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Per Miguel Gutierrez è tutto fatto: al Girona andranno 18 milioni più due di bonus: oggi, a margine della sfida amichevole, i due club firmeranno i contratti e il giocatore potrà arrivare in Italia all’inizio della prossima settimana per le visite mediche".