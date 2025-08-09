Calciomercato Napoli, non solo Musah: per il centrocampo rispunta un vecchio obiettivo

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista.

Oltre ai soliti Musah, Miretti e Fabbian, torna in auge anche il nome di Florentino Luis del Benfica. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Manna sta guardando con attenzione l’evoluzione della storia tra il Milan e il Nottingham Forest per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, 22 anni, è il mediano fisico che il club azzurro aveva praticamente acquistato a inizio mercato, per 25 milioni, ma poi la storia finì in un lampo. Il Forest è disposto a pagare 30 milioni, ma il giocatore preferirebbe il Napoli se ci fosse ancora la possibilità: percorso inverso rispetto a Ndoye. Parallelamente è tornato nei radar il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni, mediano fisico molto efficace nell’interdizione ma dotato anche di una certa qualità e capacità di gestione del pallone."