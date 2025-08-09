Calciomercato Napoli, non solo Musah: per il centrocampo rispunta un vecchio obiettivo

Florentino LuisFlorentino Luis

Calciomercato Napoli, Antonio Conte ha chiesto al patron De Laurentiis un ulteriore sforzo per arrivare ad un sesto centrocampista con le caratteristiche di Anguissa

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista. 

Napoli su Florentino Luis

Oltre ai soliti Musah, Miretti e Fabbian, torna in auge anche il nome di Florentino Luis del Benfica. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Manna sta guardando con attenzione l’evoluzione della storia tra il Milan e il Nottingham Forest per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, 22 anni, è il mediano fisico che il club azzurro aveva praticamente acquistato a inizio mercato, per 25 milioni, ma poi la storia finì in un lampo. Il Forest è disposto a pagare 30 milioni, ma il giocatore preferirebbe il Napoli se ci fosse ancora la possibilità: percorso inverso rispetto a Ndoye. Parallelamente è tornato nei radar il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni, mediano fisico molto efficace nell’interdizione ma dotato anche di una certa qualità e capacità di gestione del pallone."

