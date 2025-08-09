Guardiola: "Conte fortissimo, è tra i più bravi di tutti i tempi! De Bruyne? Gli faccio un augurio"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è stato intervistato da DAZN e ha parlato anche del Napoli, di Antonio Conte e dell'arrivo in azzurro di De Bruyne

Notizie Napoli calcio - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN

Tanti argomenti trattati da Guardiola, che ha parlato anche del Napoli, di Conte e di De Bruyne:

“Antonio Conte è un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto di tutti i tempi, vogliamo tanto bene a DeBruyne, mi auguro che la sua avventura vada benissimo al Napoli e che la sua famiglia si trovi bene in Italia”.

Che effetto fa vedere le immagini di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli? “Un po’ strano devo dire (ride, ndr), ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Sicuramente imparerà. Farà delle cose buone, mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli".

