Grealish-Napoli, si scalda la pista! Gazzetta: è lui il candidato principale, ma c'è un ostacolo

Calciomercato Napoli - Con Giacomo Raspadori ormai prossimo a trasferirsi all'Atletico Madrid, il Napoli valuta la possibilità di acquistare un esterno offensivo per completare il reparto avanzato. Il nome in pole position è quello di Jack Grealish, in rotta con il Manchester City.

Di Grealish e della suggestione Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il gioco viene facile: via il Jack, dentro un asso? Ecco, diciamo che lo scenario iniziale doveva e dovrebbe essere questo e al Napoli sta facendo le dovute valutazioni. Di certo, non è mai arrivato il vero post Kvara e un colpo di spessore sugli esterni d’attacco andrebbe fatto: Grealish del City resta il candidato che più di tutti accenderebbe i sogni dei tifosi. È fuori dal progetto Guardiola, ma guadagna circa 15 milioni: troppi per il Napoli ma non solo".