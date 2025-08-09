Highlights Napoli-Girona, gol e sintesi della partita amichevole a Castel di Sangro | VIDEO

fonte : dai nostri inviati Russo, Lombardi e Nicotra

Highlights Napoli Girona: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Castel di Sangro. Si tratta della quinta amichevole degli azzurri in questo ritiro pre campionato dopo quelle con Arezzo (persa 0-2), quella con il Catanzaro (vinta 2-1), quella con il Brest (persa 1-2) e quella con la Casertana (pareggiata 1-1).

Highlights Napoli Girona: gol e sintesi

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Girona è la quinta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli sono scesi in campo nella terza gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato fino al 14 agosto.

Guarda su CalcioNapoli24 il video highlights con tutti i gol, le azioni e le fasi salienti di Napoli vs Girona.