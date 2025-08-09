Incontro De Laurentiis-Gravina in ritiro: si è parlato del nuovo stadio del Napoli, ADL illustra il progetto per Euro 2032

Ultime news SSC NapoliÂ -Â L'edizione odierna deÂ Il MattinoÂ racconta l'incontro in ritiro a Castel di Sangro fraÂ Gravina eÂ De Laurentiis:

"Il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri sono stati a pranzo insieme, secondo la tradizione dei ritiri azzurri in Val di Sangro. Questa, d'altronde, Ã¨ davvero casa del numero uno della Federazione perchÃ© negli anni 90' ha guidato nell'avventura in serie B la squadra locale. E non Ã¨ un caso che a Castello sorga una struttura dove spesso sono di scena sia le nazionali giovanile che quella femminile. Un incontro informale, in totale relax, a ribadire una comunione d'intenti che negli ultimi mesi sembra totale. [...] E anche ieri si Ã¨ parlato del presente del calcio italiano, dell'Europeo 2032 e De Laurentiis ha nuovamente illustrato il piano per il nuovo stadio che vuole realizzare a Napoli Est".