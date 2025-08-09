Probabili formazioni Napoli-Girona, Repubblica ipotizza: 4-4-1-1 con KDB e Lukaku se McTominay...

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela la probabile formazione di Conte per Napoli-Girona:

"E intanto stasera si torna in campo per la terza amichevole allo stadio Patini che farà registrare un nuovo tutto esaurito. Il Napoli attende il Girona, ormai quasi un ospite fisso nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri cercano la prima vittoria in Abruzzo. Conte attende segnali precisi nonostante la preparazione dura. Sarà importante soprattutto l’atteggiamento, intravisto soprattutto nel secondo tempo della sfida col Brest e per una buona mezz’ora contro la Casertana. Naturalmente comincia a intravedersi una bozza di formazione titolare anche se per il debutto con il Sassuolo mancano ancora due settimane. Il Napoli dovrebbe scegliere inizialmente il 4- 3- 3: terzetto in mediana composto da De Bruyne, Lobotka e Anguissa. Nel tridente spazio a Politano e Neres sugli esterni con Lukaku centrale. McTominay non è ancora al meglio e dovrebbe cominciare nella ripresa. L’impiego dello scozzese, invece, aprirebbe un nuovo scenario, ovvero la presenza dei magnifici quattro della mediana per una sorta di 4- 4- 1- 1 con Kdb a ridosso della prima punta. Naturalmente ci sarà spazio pure per Lang e Lucca, a caccia di conferme. In porta è favorito Vanja Milinkovic- Savic e la presenza del serbo potrebbe rappresentare un primo indizio sulla gerarchia tra i pali".