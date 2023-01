Mondiale per Club, Irrati convocato per la direzione VAR

C’è Massimiliano Irrati, scelto come specialista della Var, nella lista degli arbitri desisgnati dalla Fifa per il Mondiale per club che si giocherà in Marocco dall’1 all’11 febbraio.

Massimiliano Irrati

Irrati al Mondiale per Club

Al Mondiale per club prenderanno parte sette squadre: i neozelandesi dell’Auckland City, i marocchini del Wydad, gli egiziani dell’Al Ahly, gli statunitensi del Seattle Sounders, i sauditi dell’Al Hilal, i brasiliani del Flamengo e gli spagnoli del Real Madrid. Lo riporta l’ANSA.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli