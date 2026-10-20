Allarme infortuni e paura di un'altra frenata: il Bodo/Glimt mette Allegri davanti a un bivio

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Bodø/Glimt tra dubbi, infortuni e la necessità di ritrovare certezze. Il nuovo stop di Alisson Santos riaccende le discussioni sulla gestione dei giocatori che rientrano dopo problemi fisici, mentre la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a reagire per non compromettere ulteriormente il proprio percorso in Champions League.

Alisson Santos e Bodø/Glimt: cresce la preoccupazione

Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, il caso di Alisson Santos solleva interrogativi sulla gradualità del rientro dopo un infortunio. Il brasiliano, tornato a disposizione, è stato impiegato intensamente nella partita contro il Venezia, cercando di trascinare la squadra anche nei momenti più complicati. Il risultato è stato un nuovo problema muscolare, che lo costringerà a fermarsi ancora.

L'analisi del quotidiano invita a considerare anche l'ipotesi di un possibile problema di comunicazione tra staff medico e allenatore, senza attribuire responsabilità certe a singoli professionisti. Resta però il dato di una situazione che alimenta preoccupazione, soprattutto alla luce delle ricadute già registrate in passato.

Allegri, la Champions e il rischio di una settimana decisiva

La gara contro il Bodø/Glimt rappresenta un passaggio delicato per il futuro europeo del Napoli. La formazione norvegese ha già messo in difficoltà squadre italiane come Roma e Inter e arriva all'appuntamento con ambizioni importanti. Per gli azzurri, reduci da risultati deludenti, non sarà possibile sottovalutare l'avversario.

La preoccupazione riguarda anche la successione degli impegni: dopo la sfida europea, sabato ci sarà il confronto di campionato contro la Roma. Due partite che potrebbero influenzare sensibilmente il clima attorno alla squadra e le prospettive stagionali.

Nel frattempo, il gruppo cerca compattezza e prova a respingere le voci sulle tensioni interne. Le parole di Alex Meret, però, restituiscono la fotografia di una squadra che si aggrappa alle proprie risorse: «Ci aggrappiamo alla qualità tecnica di ognuno di noi». Per Allegri, adesso, serviranno risposte concrete, a partire dalla capacità di trasformare il talento individuale in risultati. Fonte: Corriere del Mezzogiorno.