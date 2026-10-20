"Sarà un Maradona tiepido". Niente pienone per Napoli-Bodo: il dato

Ultime notizie calcio Napoli - Non ci sarà il pienone questa sera al Maradona per Napoli-Bodo come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il pienone non c’è. Sarà per il momento non proprio brillante del Napoli o per un avversario che non accende la fantasia. Fatto sta che stasera al Maradona, per la sfida di Champions contro il Bodø Glimt, sono attesi meno di 40mila spettatori. Fino a ieri sera, su TicketOne, risultavano esaurite solo le Curve superiori, mentre restava una buona disponibilità negli altri settori. Sarà la seconda partita casalinga degli azzurri in questa Champions, dopo la sconfitta di misura con l’Arsenal. Dalla Norvegia sono arrivati circa 1.800 tifosi".