Hojlund a muso duro con Jorge Jesus! Tensione al termine di Danimarca-Portogallo

Non sono mancati i momenti di grande tensione al termine del match di UEFA Nations League tra Danimarca e Portogallo, conclusosi con la vittoria per 4-2 degli ospiti. Nonostante il gol messo a segno, il clima caldo della partita si è trascinato ben oltre il novantesimo minuto, vedendo protagonista l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund.

Hojlund a muso duro con Jorge Jesus

Al triplice fischio finale, il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus si è avvicinato al centravanti azzurro provando a rivolgergli alcune pacche amichevoli sul petto. Un gesto che Hojlund non ha affatto gradito: visibilmente nervoso per il risultato e per l'andamento della gara, l'attaccante ha reagito immediatamente allontanando con decisione il braccio del tecnico portoghese, spingendolo via e affrontandolo a muso duro prima di rivolgergli qualche parola di stizza.

Un battibecco immediato che ha catturato l'attenzione delle telecamere a bordocampo, a testimonianza dell'elevata carica agonistica e dell'amarezza della punta danese al termine di una sfida combattuta, prima del rientro negli spogliatoi.