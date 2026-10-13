Villarreal, Gerard Moreno: "Napoli molto forte, andare in svantaggio è stato un duro colpo ma non ci siamo abbattuti mentalmente"

Gerard Moreno, attaccante del Villarreal, parla dopo il 3-1 al Napoli citato dalla UEFA:

"Alla fine sono tre punti, ma dal punto di vista mentale è un sollievo, soprattutto dopo la scorsa stagione e il mancato successo nella prima partita di questo campionato. Dobbiamo essere forti tra le mura amiche, acquisire fiducia e continuare a credere in ciò che stiamo facendo. Continueremo a lavorare sodo e a impegnarci per migliorare, così da ottenere altre vittorie. Sappiamo di dover essere forti in casa. Andare in svantaggio per 1-0 è stato un duro colpo, ma la squadra non si è lasciata abbattere mentalmente; abbiamo reagito prontamente con due gol e siamo riusciti a battere una squadra molto forte, ricca di grandi giocatori. In Champions League dobbiamo vincere per passare al turno successivo. Lo spogliatoio è entusiasta di questa prima vittoria: ne avevamo bisogno e l'abbiamo ottenuta"