RAI - Scambio Sirigu-Gollini, manca solo l'annuncio! Ounahi, il Leeds fa sul serio: pronta offerta da 25mln

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di Terzo tempo in onda su Tele A:

“Napoli-Juventus era una partita scontata, il discorso di Spalletti va avanti da due anni. Gioca questo calcio da quel momento, dall'arrivo di Spalletti, preparando al meglio le gare. Dall'altra parte, c'è un allenatore come Allegri che da due anni non produce nulla. Bremer è un giocatore importante, ma va assemblato con gli altri: questa Juve gioca a soggetto non è squadra. Vlahovic chiama il suo procuratore tutti i giorni, vuole andare via, tipo all'Arsenal. Allegri dovrebbe porsi qualche domanda.

Il Napoli sta portando avanti lo scambio con la Fiorentina tra Gollini e Sirigu con la differenza che Sirigu sarà svincolato, mentre Gollini è dell'Atalanta. Il nuovo procuratore di Gollini è Paolo Busardò. Non sarà domani il giorno del trasferimento, Sirigu potrebbe anche giocare domani con la Cremonese. Va deciso solo il giorno dell'annuncio. Ounahi? Il Leeds è pronto ad offrire 25mln all'Angers, rispetto ai 15 mln offerti dal Napoli. Ingaggio proposto da 2,5mln al calciatore contro l'1,5mln trattabili. Il Napoli spera nella conclusione positiva.