Rai - Entro venerdì vertice per chiudere Juanlu, si può chiudere con due mosse: il giocatore sogna Napoli

Il Napoli pronto a chiudere il colpo Juanlu Sanchez, arrivano le ultimissime notizie di mercato

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato al sito Rai ha dato le ultime notizie di calciomercato sul Napoli:

"Si svolgera' giovedì o al massimo venerdì (dipende dagli impegni della dirigenza del Siviglia) il vertice decisivo tra gli agenti di Juanlu e il club andaluso. Oltre il Napoli non aspetterà. Cosa detta poche ora fa all'entourage del terzino destro che ha nuovamente rifiutato l'offerta del Nottingham Forest (più defilato il Wolverhampton che sta sondando anche lo juventino Savona). Vuole e sogna la casacca partenopea. La fase di stallo potrebbe essere rimossa (forse) solo con due mosse. Aggiungere qualche bonus o accettare percentuale rivendita e abbassare le commissioni che spettano agli agenti. Ipotesi per il momento. Si deciderà tutto entro venerdì".

