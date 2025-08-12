Romano-Moretto confermano: "Gutierrez questa settimana in Italia per le visite mediche"

Calciomercato Napoli - Affare concluso tra Gutierrez e il Napoli, sarà lui il prossimo acquisto e già nei prossimi giorni il calciatore sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto come confermato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano:

"Miguel Gutierrez è atteso questa settimana in Italia per svolgere le visite mediche con il Napoli, affare completato e nessuna preoccupazione o rischio".