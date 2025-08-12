Tmw - Trattativa bollente con l'Atalanta: pronta una nuova offerta da 45 milioni

L'Atalanta ha deciso e sta provando a stringere proprio in queste ore attorno al nuovo attaccante da regalare a mister Juric. Il cerchio si restringe e porta alla figura di Rodrigo Muniz (24 anni), centravanti brasiliano che gioca in Inghilterra, con il Fulham. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, la trattativa è bollente e procede spedita, con l'Atalanta che in queste ore si sarebbe convinta a rialzare la propria offerta economica fino a 45 milioni di euro circa, una cifra che potrebbe anche bastare per arrivare alla fumata bianca con i Cottagers. Questo almeno è l'auspicio dalle parti della Bergamo nerazzurra.