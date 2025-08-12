Pedullà sicuro: "Ecco cosa ho saputo io su Gutierrez al Napoli"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia smentisce le voci che circolano su Gutierrez del Girona.

Vi do qualche dettaglio in più su Gutierrez al Napoli: non c'è alcun mistero, io so che è tutto completato, che arriverà a fare le visite mediche dopo il ritiro di Castel di Sangro che terminerà tra qualche giorno e che soprattutto l'intento oggi tra le parti, tra l'agente e il club, è quello di non mettere delle clausole rescissorie. Quindi questa cosa qui per il momento io la rispedisco. Se cambieranno idea vi dirò che hanno cambiato idea, ma siccome l'importante è che faccia le visite mediche, aspettatelo dopo il ritiro di Castel di Sango.