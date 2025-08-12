CN24 - Possibile accelerata del Napoli per Juanlu Sanchez nel fine settimana

Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per rinforzare la corsia di destra e ha messo nel mirino Juanlu Sánchez, esterno classe 2003 di proprietà del Siviglia. Il club andaluso non ha intenzione di fare sconti e per lasciar partire il giocatore chiede 20 milioni di euro. Al momento, l’offerta del Napoli si ferma a 17 milioni, una distanza non insormontabile ma comunque significativa per il club partenopeo.

Calciomercato Napoli: svolta per Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non sono attesi sviluppi concreti nella trattativa prima di giovedì o venerdì, ma attenzione a possibili accelerazioni nel fine settimana. Il dialogo tra le parti prosegue, con il Napoli determinato a chiudere il colpo che andrebbe a rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione.