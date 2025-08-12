Donnarumma rompe il silenzio: "Deluso e amareggiato! Qualcuno ha deciso che non potrò più far parte del gruppo"

Gigio Donnarumma escluso dal PSG, non convocato e messo sul mercato. Il portiere stabiese rompe il silenzio sui social con una lunga lettera dedicata ai tifosi parigini:

Speciali tifosi del Paris,

Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain.

Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrÃ² piÃ¹ far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. Ãˆ una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l'opportunitÃ di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciÃ² non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherÃ² mai.

PorterÃ² sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni â€“ la mia seconda famiglia â€“ grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa cittÃ Ã¨ stato per me un onore immenso.

Grazie, Parigi.