Sky - Napoli, tre centrocampisti in lizza! Miretti in pole, ma Elmas farebbe due ruoli

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Sky Sport svela gli ultimi aggiornamenti sulle trattative in corso, con il Napoli alla ricerca di un calciatore da inserire nel centrocampo di Conte.

Elmas è un nome che rimane un'opzione molto concreta per il Napoli. Il club azzurro sta lavorando su un centrocampista e su un secondo innesto, un esterno più offensivo, ma Elmas potrebbe fare entrambi i ruoli e quindi piace.

Miretti è l'altro calciatore che piace a centrocampo: la trattativa con la Juventus è più avanti.

Una terza pista è quella che porta a Fabbian, anche se non ci sono stati aggiornamenti negli ultimi giorni.