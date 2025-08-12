Pedullà precisa: "Il Napoli insiste per Elmas, manon escluderebbe l'arrivo di un altro centrocampista!"

Calcio Mercato  
ElmasElmas

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, che fa un'importante precisazione sulle strategie di mercato del Napoli per il centrocampo.

L’eventuale arrivo di Elmas non escluderebbe quello di un centrocampista a Napoli. Per ora Fabbian è in stand-by, ma le valutazioni continueranno rispetto a quanto anticipato a fine luglio

Sul suo sito ufficiale, aggiunge: 

Il Napoli sta andando avanti per Elmas, conferme totali sul lancio di ieri sera, al momento non pensa ad altri esterni offensivi, sul macedone del Lipsia la decisione definitiva sarà presa più avanti. Ma le valutazioni verranno fatte anche per il centrocampo: Miretti per il momento è in stand-by, su Fabbian vi abbiamo anticipato il gradimento, tuttavia non c’è fretta e si procederà quando verrà sciolta ogni riserva.

