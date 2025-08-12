Marino: "Può esserci un terzo incomodo per Lookman"

Le Interviste  
LookmanLookman

Pierpaolo Marino è intervenuto ieri sera a Rai Sport e ha parlato anche della situazione di Ademola Lookman"Il giocatore guadagna centinaia di migliaia di euro al mese, per cui Lookman va condannato per i comportamenti che però non possono essere puniti perché non c'è tutela.

"I club non sono più proprietari dei giocatori - prosegue -. Per sanzionare il giocatore si deve deferirlo a un collegio arbitrale, poi il collegio deve formarsi e ci mette un lungo periodo, dopo qualche mese si riunisce. Nel frattempo il giocatore non fornisce prestazioni oppure, se sei costretto a cederlo, il giocatore risolve tutto nell'ambito del trasferimento. Però qui cosa succede: che l'Atalanta, che andrebbe sostenuta e protetta con nuove norme, non sta a discutere di 4 milioni in più. Se Percassi e Pagliuca prendono una posizione sarà dura per Lookman. Io non ho mai sentito Percassi valutare il giocatore 50 milioni. E per trovare il giusto compromesso certo non si trova non andando agli allenamenti.

Promesse al giocatore? Questa è un'obbligazione naturale, non ha alcun valore legale anche se è stata data una promessa. Esiste un contratto che si deposita in Lega e deve prevedere una clausola rescissoria nel caso, allora sì. Io ora il giocatore lo vedo dove lo vedrà Percassi. Potrebbe anche arrivare un terzo incomodo tra Inter e Napoli. Io Atalanta devo anche dimostrare agli altri giocatori che non è quella la strada da seguire".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top