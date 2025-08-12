UFFICIALE - Everton, Grealish ha firmato: il comunicato

Jack Grealish lascia il Manchester City e passa in prestito all'Everton con riscatto a 50 milioni di sterline. La notizia è ora ufficiale perché c'è il comunicato del club inglese che con tanto di video e foto annuncia il suo nuovo acquisto.

Grealish indosserà il numero 18, in omaggio a Paul Gascoigne e Wayne Rooney.

"C'erano altri numeri, ma i miei due giocatori inglesi preferiti di sempre sono Wayne Rooney e Paul Gascoigne e so che entrambi indossavano il numero 18 qui. Quindi, non appena ho saputo che l'accordo era vicino, ho dato un'occhiata e il numero 18 era libero, quindi era perfetto per me ed era l'unico numero che avrei preso da quel momento in poi. Ho parlato con Wayne prima di venire qui e gliel'ho detto, quindi spero che anche lui sia contento."

