Biglietti Sassuolo-Napoli Settore Ospiti: quando escono e prezzi

Biglietti Sassuolo Napoli 2025 quando escono? Arrivano le conferme che i tifosi azzurri aspettavano per la prima giornata dei Campioni d'Italia per la nuova Serie A, quando escono i biglietti Sassuolo Napoli 23 agosto 2025? Il Napoli di Conte scenderà in campo sabato 23 agosto alle ore 18:30 contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Biglietti Sassuolo-Napoli settore ospiti

Biglietti Sassuolo Napoli Settore Ospiti quando escono? C'è la conferma uffciale in merito a quella che sarà la prossima partita di campionato, la prima giornata di Serie A Sassuolo Napoli che andrà di scena sabato 23 agosto alle ore 18:30. Biglietti Sassuolo Napoli quando escono? I tagliandi saranno in vendita a partire da martedì 12 agosto ore 10:00 e fino a venerdì 22 agosto ore 19:00 per quanto riguarda i biglietti Sassuolo Napoli settore ospiti.

In vendita anche i biglietti settore ospiti riservati ai tifosi napoletani, che saranno posizionati nella Tribuna Nord. Prezzi biglietti Sassuolo Napoli Settore Ospiti:

  • Il prezzo per i biglietti Sassuolo-Napoli settore ospiti è di 45 euro.
