As - Siviglia nei guai, prima di campionato solo con 12 giocatori: è costretto a vendere per registrare i nuovi acquisti, mancano i fondi

Come riportato dai colleghi spagnoli diÂ AS, il Siviglia rischia di portare solo 12 giocatori della prima squadra nella prima di campionato contro lâ€™Athletic sperando che nel frattempo nessuno si faccia male o vada via allâ€™ultimo. Questo perchÃ© il club al momento non puÃ² registrare alcun giocatore per la mancanza di fondi e per aver superato il tetto salariale e, in poche parole, ha bisogno di iniziare a vendere prima di far quadrare le cose. Il Napoli conosce questa situazione e per questo motivo che Ã¨ pronto ad affondare per Juanlu Sanchez.