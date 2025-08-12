Sassuolo-Napoli, onda azzurra al Mapei: esauriti in poche ore i biglietti del Settore Ospiti

In programma sabato 23 agosto alle 18:30 ci sarà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il tanto atteso inizio di nuova stagione con Sassuolo-Napoli. Subito grande entusiasmo per gli azzurri, perché i biglietti destinati al settore ospiti sono andati completamente esauriti, segno della grande voglia dei tifosi partenopei di sostenere la squadra fin dal primo minuto della nuova stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale del club neroverde: “In merito alla gara Sassuolo-Napoli, 1^ giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 23 agosto alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che sono esauriti i tagliandi in Tribuna Nord (Settore Ospiti). Terminata la disponibilità anche per quanto riguarda gli accrediti per le tessere CONI-FIGC-AIA. Prosegue la prevendita dei biglietti in Tribuna Sud (riservata esclusivamente ai possessori di Sassuolo Card sottoscritte entro il 30 giugno 2025). Dalle ore 10 di martedì 19 Agosto sarà attiva la prevendita anche nei settori di Tribuna Ovest e Tribuna Est”.

