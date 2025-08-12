Di Natale su Lucca: "Con Conte può fare anche 20 gol, De Bruyne un fuoriclasse"

Ospite delle colonne de Il Mattino, Antonio Di Natale, ex numero dieci di Empoli e Udinese oggi dirigente della Scafatese, club di Serie D, ha parlato del nuovo Napoli di Antonio Conte che sta nascendo in vista della stagione 2025/2026 di Serie A e su Lorenzo Lucca: "Lorenzo è un grande giocatore. A Udine è migliorato tanto. Con gli insegnamenti di Conte potrà fare anche 15-20 gol. È un'attaccante forte in area di rigore. E poi vicino avrà De Bruyne che è un fuoriclasse, uno che può fare tutti i ruoli e farà tanti gol anche da centrocampista".