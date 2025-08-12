PSG: rottura con Donnarumma, escluso dai convocati della Supercoppa europea e pronto a partire

Donnarumma

Una rottura clamorosa: Gianluigi Donnarumma è fuori dai convocati per la Supercoppa Europea che il Paris Saint-Germain giocherà contro il Tottenham a Udine. Motivi tecnici ed economici dietro a questa incredibile frizione, a questo punto di non ritorno. Ma cosa è accaduto davvero? E cosa accadrà? Dove giocherà Gigio una volta salutato il PSG? Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

La lista dei convocati del PSG
Ora è anche tutto nero su bianco. Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, gara che si disputerà al Blue Energy Stadium di Udine. Come ampiamente annunciato, non c'è Gigio Donnarumma

