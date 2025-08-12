Il Mattino sottolinea - Difesa Napoli in ritardo: Buongiorno sempre out, Beukema-Rrahmani invece...

Rassegna Stampa  
Il Mattino sottolinea - Difesa Napoli in ritardo: Buongiorno sempre out, Beukema-Rrahmani invece...

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino fa il punto sulla difesa a disposizione di Conte:

"La difesa, nonostante si stia muovendo secondo meccanismi ampiamente collaudati, appare in ritardo nei suoi uomini chiave: Buongiorno ha di fatto saltato tutta la preparazione, Beukema non è pronto a essere schierato a sinistra di Rrahmani e il kosovaro ha delle amnesie da pre-campionato che non danno motivi di preoccupazioni ma che deve colmare. I numeri dicono che la difesa azzurra su 6 amichevoli, solo con quella con il Sorrento non ha preso gol. Diciamolo: troppe 8 reti contro avversari come Arezzo, Catanzaro, Brest, Girona e Casertana. Attenzione: fino ad adesso abbiamo assistito a difetti individuali e non strutturali. Dunque, rimediabili al crescere della condizione. Chi è già in forma campionato è, al solito, Di Lorenzo. E bene anche Marianucci".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top