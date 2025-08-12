Il Mattino sottolinea - Difesa Napoli in ritardo: Buongiorno sempre out, Beukema-Rrahmani invece...

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino fa il punto sulla difesa a disposizione di Conte:

"La difesa, nonostante si stia muovendo secondo meccanismi ampiamente collaudati, appare in ritardo nei suoi uomini chiave: Buongiorno ha di fatto saltato tutta la preparazione, Beukema non è pronto a essere schierato a sinistra di Rrahmani e il kosovaro ha delle amnesie da pre-campionato che non danno motivi di preoccupazioni ma che deve colmare. I numeri dicono che la difesa azzurra su 6 amichevoli, solo con quella con il Sorrento non ha preso gol. Diciamolo: troppe 8 reti contro avversari come Arezzo, Catanzaro, Brest, Girona e Casertana. Attenzione: fino ad adesso abbiamo assistito a difetti individuali e non strutturali. Dunque, rimediabili al crescere della condizione. Chi è già in forma campionato è, al solito, Di Lorenzo. E bene anche Marianucci".