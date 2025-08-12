Sportitalia - Accordo totale Gutierrez-Napoli, ecco quando farà le visite: niente clausola
Gutierrez Napoli
Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sul fronte Napoli con l'annuncio di Alfredo Pedullà di Sportitalia che dà aggiornamenti sull'affare Miguel Gutierrez-Napoli
Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sul fronte Napoli con l'annuncio di Alfredo Pedullà di Sportitalia che dà aggiornamenti sull'affare Miguel Gutierrez-Napoli.
Calciomercato: Gutierrez-Napoli, ci siamo
Calciomercato Napoli - A parlare di Gutierrez al Napoli è proprio Alfredo Pedullà di Sportitalia che svela:
"Gutierrez-Napoli, accordo totale con l’agente. Non sono previste per il momento clausole. Visite prevedibilmente dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News