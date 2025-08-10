Biglietti Napoli-Cagliari Serie A: quando escono e come acquistarli

Biglietti Napoli Cagliari, quando escono e come acquistarli in vista della prima del campionato di Serie A allo stadio Maradona. Biglietti Napoli Cagliari 30 agosto, prezzi e come acquistarli, tutte le info sul sito ufficiale della SSC Napoli.

Biglietti Napoli Cagliari quando escono

Biglietti Napoli Cagliari 2025 - Tutte le informazioni e i dettagli su quella che sarà la prossima partita di campionato, la seconda da calendario Serie A e la prima allo stadio Maradona per i Campioni d'Italia. Quando escono i biglietti Napoli Cagliari? C'è grande attesa per la partita di campionato che si giocherà sabato 30 agosto: Napoli-Cagliari ore 20.45 e ci sono aggiornamenti ora sui biglietti in vendita di Napoli-Cagliari.

Ancora non c'è l'ufficialità su quando usciranno i biglietti Napoli Cagliari, ma molto presto il calcio Napoli stesso con un comunicato potrà andare a rivelare la notizia su come acquistare e quando escono i biglietti Napoli-Cagliari. Attesa anche per i prezzi dopo il sold out degli abbonamenti, ci sarà anche la possibilità di acquistare ogni partita in casa i tagliandi a disposizione per i posti rimanenti.