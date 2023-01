Nela: "E' successa una cosa insolita con De Laurentiis"

Sebino Nela, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo', ha parlato del big-match di domani tra Napoli e Juventus. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore: "ADL nel ritiro della Juve? Non so se è mai successo, certamente è una cosa insolita ma non c'è nulla di strano se è un luogo abituale per lui. Allegri contro Spalletti? Le prime parole dell'allenatore sulla bellezza della partita le evidenzierei, per giocare una bella gara bisogna essere in due. Juve a Napoli per il pareggio? Per me proverà a vincerla anche a pochi minuti dalla fine, ma credo che la partita sia già scritta. Non è un'occasione in cui vanno fatti troppi esperimenti di formazione. Delle otto vittorie consecutive bianconere, in circa sei occasioni si è fatto gol dopo il minuto 85. Alla squadra di Allegri è anche girata bene. Sarei stato curioso di vederla con tutti gli elementi fin dall'inizio del campionato. Come rivale Scudetto io continuo a puntare sul Milan. Non bisogna pensare in generale ad una squadra che possa vincere tutte le partite, contro la Juve che cercherà di farti giocare male servono i colpi dei grandi calciatori. Kim fino a questo momento è il miglior difensore del campionato, è bravo sia in campo aperto che con il reparto schierato. Uomo della partita? Magari potrebbe essere qualcuno che non ci si aspetta, come un difensore. L'anno scorso la decise Koulibaly nel finale. Incidenti sull'A1? Si dice sempre che in Inghilterra abbiano risolto il problema ma non è così: gli incidenti negli stadi non si verificano, ma fuori sì. Non so cosa avrei fatto io, ma credo sia ingiusto punire tutti. Andava comunque dato un segnale forte dopo quanto accaduto. In Italia abbiamo poco rispetto per le istituzioni".