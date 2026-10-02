L'ex Milan Menez: "Mi vedrei in due club italiani, ecco quali. Da ragazzino ordinammo una pizza e io rubai il motorino al pony express..."

Ultime notizie Serie A - Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, parla alla Gazzetta dello Sport.

Jeremy, di cosa si occupa oggi?

«Lavoro con Dazn Francia da due anni. Hanno i diritti della Serie A, quindi seguiamo le grandi partite in diretta. Faccio anche l’ambasciatore del Psg».

La diverte ancora la Serie A?

«Negli anni ha perso un po’ di appeal. Adesso, però, la trovo più affascinante. Ci sono allenatori nuovi, giovani e giocatori importanti».

In quale club si vedrebbe oggi?

«Nel Como e nella Roma. Giocano molto bene e hanno identità forti. Fabregas, poi, è uno degli allenatori più talentuosi».

Dove nasce il Menez ribelle?

«L’ambiente in cui sono cresciuto non ha aiutato. Vivevo nelle banlieue di Parigi con mia mamma. Avevo un gruppo di amici in cui dovevi farti vedere, spiccare in qualche modo. Alcuni sono finiti in carcere. Ne abbiamo combinate tante. Una volta ordinammo una pizza e io rubai il motorino al pony express».

Com’è passato dalla strada al calcio vero?