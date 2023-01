Inter, Calhanoglu: "Crediamo allo scudetto! Contro il Napoli siamo partiti bene, continuiamo così"

Hakan Calhanoglu, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset nel post-partita di Inter-Milan 3-0, finale di Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri a Riyad, in Arabia Saudita.

Ecco le sue parole per quanto riguarda la corsa scudetto in Serie A: "Adesso ci concentriamo sul campionato. Oggi lo abbiamo dimostrato. Ce li siamo mangiati, e basta. Lo scudetto? Ci crediamo fino alla fine. Abbiamo iniziato bene contro il Napoli, poi non è andata benissimo contro il Monza e nessuno se lo aspettava. Stasera abbiamo vinto, ora dobbiamo continuare così".