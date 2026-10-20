Esonero Allegri, Repubblica - Provvedimenti drastici della società in caso di caduta libera con Bodo e Roma

Ultime notizie calcio Napoli - La posizione di Allegri sulla panchina del Napoli è da valutare. Stando a quanto riporta Repubblica, la posizione dell'allenatore livornese dipenderà dalla partita di questa sera in Champions League e poi con la Roma. In caso di due sconfitte, la società potrebbe prendere dei provvedimenti drastici anche sulla guida tecnica spiega il quotidiano. Insomma, Allegri sembra giocarsi la riconferma da stasera a sabato.

Esonero Allegri, la situazione

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica per quanto riguarda il futuro di Allegri sulla panchina del Napoli. Per il quotidiano, le prossime due partite saranno decisive in tal senso:

"Sempre che il famigerato panettone riesca davvero a mangiarlo, però, perché un altro risultato negativo stasera contro il Bodø avrebbe delle immediate ripercussioni sugli azzurri: ritiro punitivo fino alla gara di sabato pomeriggio con la Roma in campionato e poi — in caso di caduta libera — provvedimenti più drastici, perché a metà ottobre è pericoloso navigare a vista. È la prima delle due partite che decideranno il destino di Allegri".