Como-Man United o Inter-Shakhtar? Ecco quale partita trasmetterà Prime Video

Champions League su Prime Video alla 3a giornata della League Phase: la massima competizione continetale torna sul canale Amazon. Come di consueto, la piattaforma streaming trasmette in Italia, in esclusiva, le migliori partite del mercoledì sera della competizione europea, comprese le sfide che vedono protagoniste le squadre italiane e dando priorità alle formazioni nostrane.

La copertura comprende anche il pre-partita con analisi, ospiti e approfondimenti, oltre agli highlights al termine delle gare. Per seguire gli incontri è sufficiente accedere all'app Prime Video con un abbonamento Amazon Prime attivo, senza costi aggiuntivi per la Champions League.

Champions League su Prime Video: la partita della 3a giornata

Quale partita sarà trasmessa a questo turno? La scelta, trattandosi delle gare in programma mercoledì, sarebbe tra Como-Manchester United e Inter-Shakhtar Donetsk. E la scelta è ricaduta sul match di San Siro. Una gara tra l'altro fondamentale per i nerazzurri che hanno iniziato male il proprio cammino europeo, prima con la sconfitta in Spagna contro il Real Madrid e poi col clamoroso k.o. interno col Club Brugge.

La squadra di Cristian Chivu è dunque chiamata a reagire davanti al proprio pubblico per ritrovare continuità e rilanciare le proprie ambizioni internazionali. Il fattore campo può rappresentare un elemento prezioso, ma servirà una prestazione convincente per trasformare la voglia di riscatto in tre punti.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 21:00. A presentare la serata sarà Giulia Mizzoni, affiancata dagli ex calciatori Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio, per accompagnare il pubblico verso il fischio d'inizio con analisi e commenti. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini..