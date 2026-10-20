Napoli-Bodo Glimt, Gazzetta: due ballottaggi negli azzurri. Allegri cambia ruolo a McTominay

Ultime notizie calcio Napoli - Ci sono due ballottaggi nella formazione che Massimiliano Allegri avrebbe in mente di schierare questa sera in Champions League contro il Bodo Glimt secondo la Gazzetta dello Sport che anticipa anche il cambio ruolo per lo scozzese Scott McTominay.

Napoli Bodo Glimt, le scelte di Allegri

Stando a quanto riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, i due dubbi di formazione di Allegri riguardano le ali del 4-2-3-1 che sembra aver scelto. Il primo ballottaggio è tra Noa Lang e Giovane con l'olandese che sarebbe in vantaggio sul brasiliano. L'altro invece è tra MatteoPolitano e BenoitBadiashile (con quest'ultimo si ritornerebbe alla difesa a tre). In pole ci sarebbe l'ex calciatore di Sassuolo ed Inter. Cambia ruolo invece Scott McTominay: lo scozzese giocherà accanto a Lobotka nei due di centrocampo. nelle ultime uscite aveva giocato in una posizione più avanzata.