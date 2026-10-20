Thiago Motta torna ad allenare? L'agente svela: "È pronto, ha rifiutato parecchie squadre"

Calciomercato - Dario Canovi, agente di Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del futuro dell’ex allenatore di Bologna e Juventus.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Che Thiago Motta sia pronto a tornare è certo, perché quando stai fermo da un anno e mezzo sicuramente un allenatore soffre e soffre tanto. Lui sta soffrendo, anche se in questi diciotto mesi di squadre ne ha rifiutate parecchie, ma più che squadre ha rifiutato progetti, che è una cosa assolutamente diversa".