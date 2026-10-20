Champions League, il Comune ha varato un divieto in vista di Napoli-Bodo/Glimt

Champions League - In considerazione della partita Napoli-Bodo/Glimt Champions League, in programma questa sera, martedì 20 ottobre, alle ore 21.00 presso lo stadio “Maradona”, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto ulteriori limitazioni alla vendita di bevande rispetto a quelle già normalmente in vigore in occasione delle gare interne del Napoli.

Napoli-Bodo/Glimt, il divieto del Comune

Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Questura per assicurare il miglior svolgimento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sarà in vigore all’interno dello stadio e presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle strade limitrofe da tre ore prima dell'inizio dell'incontro a due ore dopo la conclusione. In alcune aree del centro cittadino, invece, il divieto sarà in vigore dalle ore 12.00 di oggi alle ore 2.00 di domani, mercoledì 21 ottobre.

È previsto, inoltre, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale. La commercializzazione delle bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o di carta.