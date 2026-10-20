Allegri cambia modulo ma perde Alisson Santos: arriva la diagnosi e i tempi di recupero

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Bodo/Glimt con l'obiettivo di invertire la rotta in Champions League. Massimiliano Allegri punta sul ritorno alla difesa a quattro e su un reparto offensivo ricco di qualità, ma deve fare i conti con una pesante tegola dall'infermeria: l'infortunio di Alisson Santos rischia di tenerlo lontano dal campo per oltre due mesi.

Allegri e Alisson Santos: difesa a quattro e nuovo attacco

Come riportato da Il Mattino, il Napoli dovrebbe schierarsi con Politano, De Bruyne, Lang e Hojlund in avanti, chiamati a mettere sotto pressione la retroguardia norvegese. In mediana spazio a Lobotka e McTominay, mentre Rrahmani e Rafa Marin dovrebbero comporre la coppia centrale di difesa.

La notizia più negativa riguarda però Alisson Santos. Gli accertamenti effettuati alla clinica Pineta Grande hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale. La prima stima prevede almeno otto settimane di stop, con il rischio di uno stop ancora più lungo alla luce dei precedenti. Il rientro potrebbe quindi slittare alla fine dell'anno, alimentando interrogativi sulla gestione degli infortuni e sulle ricadute muscolari.