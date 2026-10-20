Ten Hag: "Misi il veto sulla cessione di McTominay al Napoli: il Man Utd mi deluse non ascoltando la mia richiesta"

Erik Ten Hag, ex allenatore del Manchester United, ha parlato di come la cessione a sorpesa di Scott McTominay al Napoli fece saltare tutti i suoi piani: "Una delle promesse che ci facemmo con la dirigenza fu quella riguardo la permanenza di Scott. Restai molto deluso dalla sua cessione al Napoli. Il club era d'accordo con me sul fatto che non si dovesse cedere McTominay, sottolineai il fatto che non avevamo in rosa centrocampisti in grado di fare gol come lui. Quando mi hanno chiesto se si poteva sacrificarlo, la mia risposta fu decisamente no ma non venni ascoltato perché poi diedero via lo scozzese. Questa cosa non mi piacque proprio".