Contro lo spettro del ritiro, Meret suona la carica: "Abbiamo tanta voglia di trovare continuità"

Alla vigilia della partita, Alex Meret ha sottolineato l'importanza della compattezza del gruppo come riportato dall'edizione odierne del Mattino: «Essere un gruppo vero è determinante, soprattutto quando si affrontano avversari capaci di metterti in difficoltà». Il portiere si aspetta un avvio aggressivo del Bodo/Glimt e invita i compagni a prendere rapidamente il controllo della gara.

Fondamentale sarà anche il sostegno del pubblico del Maradona, considerato un fattore decisivo per ritrovare fiducia. Sul rapporto con Allegri, Meret ha evidenziato una gestione caratterizzata da minore pressione e maggiore libertà, senza rinunciare alla concentrazione.

Resta aperta anche la questione contrattuale del portiere, in scadenza: «Ci vedremo alla fine dell’anno e ne parleremo. Io vorrei restare ancora». Intanto, in caso di sconfitta, De Laurentiis starebbe valutando il ritiro della squadra da giovedì, con l'obiettivo di ricompattare il gruppo.