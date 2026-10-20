Niente Napoli-Roma per Dybala: l'argentino dovrà restare fermo due settimane

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Niente trasferta di Napoli per Paulo Dybala. Il calciatore della Roma dovrà fermarsi per almeno due settimane per un infortunio come spiega stamattina il Corriere dello Sport:

"La paura è durata il tempo di una risonanza, poi Paulo Dybala ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La Joya si è fermata, ma stavolta senza drammi: una piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro, un contrattempo di poco conto che non cambia i programmi della Roma e soprattutto non riaccende gli spettri del passato. Qualche giorno di riposo, la ripresa graduale con il gruppo e la voglia di tornare presto protagonista. Gasperini lo aspetta, i tifosi anche: l’obiettivo è riabbracciare l’argentino tra circa una settimana, con lo sguardo rivolto alla gara di campionato contro l’Udinese, e alla trasferta di Manchester".

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