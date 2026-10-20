Niente Napoli-Roma per Dybala: l'argentino dovrà restare fermo due settimane

Niente trasferta di Napoli per Paulo Dybala. Il calciatore della Roma dovrà fermarsi per almeno due settimane per un infortunio come spiega stamattina il Corriere dello Sport:

"La paura è durata il tempo di una risonanza, poi Paulo Dybala ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La Joya si è fermata, ma stavolta senza drammi: una piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro, un contrattempo di poco conto che non cambia i programmi della Roma e soprattutto non riaccende gli spettri del passato. Qualche giorno di riposo, la ripresa graduale con il gruppo e la voglia di tornare presto protagonista. Gasperini lo aspetta, i tifosi anche: l’obiettivo è riabbracciare l’argentino tra circa una settimana, con lo sguardo rivolto alla gara di campionato contro l’Udinese, e alla trasferta di Manchester".