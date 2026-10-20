Tegola Juve: Spalletti perde un titolare per infortunio in vista del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - La Juventus perde un titolare per infortunio in vista della gara della prossima settimana che vedrà i bianconeri sfidare il Napoli a Torino. Luciano Spalletti dovrà infatti fare a meno di Francisco Conceicao per un mese. Il calciatore deve guarire da una lussazione ad una spalla ed i tempi di recupero non sarnno brevissimi.

Juve Napoli, out Conceicao per infortunio

Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport sulle condizioni di Francisco Conceicao:

"Quattro settimane di stop. Arrivederci a tutti: se ne riparla dopo la sosta. Così, mestamente, Francisco Conceiçao ha chiuso un mese decisamente negativo con una notizia decisamente complicata, pure da accettare: è andato ko. Tutta colpa di una lussazione gleno-omerale, già ridotta dopo la partita con la Lazio. Cosa vuol dire? Il più classico degli infortuni alla spalla: sostanzialmente, gli è uscita.

E dopo averla rimessa a posto, Chico ha iniziato il percorso di riabilitazione, volto a riaverlo a disposizione per la partita con il Venezia. O almeno, per adesso c’è quella nel mirino: capiremo se i tempi saranno poi maturi oppure se tra Omonia e Como sarà nuovamente tra i convocati di Spalletti. Non è banale, il flusso di partite che salterà l’esterno: Rennes, Lecce e Genoa in trasferta, in casa il Napoli e poi lontano l’Az ad Alkmaar e la Fiorentina a Firenze".