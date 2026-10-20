Convocati Napoli-Bodo/Glimt di Champions League: cinque assenti per Allegri, confermato Giovane
Convocati Napoli-Bodo/Glimt Champions League: i calciatori a disposizione di Allegri
Champions League - Napoli-Bodo/Glimt è la prossima partita Napoli in Champions League, in programma questa sera 20 ottobre ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Oggi la SSC Napoli ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da mister Allegri per la partita contro il Bodo/Glimt.
Convocati Napoli-Bodo/Glimt, le mosse di Allegri
Dopo essere ritornato tra i convocati contro il Venezia, c'è la conferma di Frank Zambo Anguissa, a lungo assente per infortunio, così come Mathias Olivera. Confermato anche il brasiliano Giovane, inserito in lista prima di Villarreal-Napoli al posto di Costantino Favasuli. Assente, invece, l'infortunato Alisson Santos. Ancora out gli infortunati David Neres, Antonio Vergara, Costantino Favasuli e Alessandro Buongiorno. Di seguito l'elenco dei convocati:
I convocati di mister Allegri per il match contro il Bodø Glimt, stasera alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola.