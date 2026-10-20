Tensione Napoli, Repubblica - Squadra in ritiro punitivo in caso di flop con il Bodo: lo scenario

Ultime notizie calcio Napoli - Il clima in casa Napoli è più che mai teso. L'esito della gara di questa sera contro il Bodo Glimt potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla squadra in caso di risultato negativo. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine di Repubblica che anticipa quale potrebbe essere la decisione del club se non dovesse arrivare un successo contro la squadra norvegese allo stadio Maradona.

Ritiro punitivo per Allegri e squadra senza vittoria con il Bodo

Stando a quanto si legge sulle pagine di Repubblica, la società avrebbe in mente un ritiro punitivo fino alla partita contro la Roma se non dovessero arrivare punti dalla sfida di questa sera in Champions League contro il Bodo Glimt. Una decisione che - qualora si verificasse - sarebbe un segnale davvero molto forte lanciato dal club nei confronti della squadra ma anche dell'allenatore Massimiliano Allegri al quale è stata ribadita la fiducia.

Questo è quanto riporta Repubblica sulla decisione di fare un ritiro punitivo in caso di risultato negativo questa sera contro il Bodo: "Un altro risultato negativo stasera contro il Bodø avrebbe delle immediate ripercussioni sugli azzurri: ritiro punitivo fino alla gara di sabato pomeriggio con la Roma in campionato".