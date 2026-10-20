Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt concluso: De Laurentiis lascia Palazzo Petrucci, doni per i norvegesi | VIDEO CN24

Champions League - Si è concluso proprio in questi minuti il tradizionale pranzo UEFA, che anticipa la partita Napoli-Bodo/Glimt di Champions League, in calendario questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Come di consueto, la SSC Napoli ha ospitato la squadra avversaria nella splendida location di Palazzo Petrucci.

Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt, doni per i norvegesi

Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt, doni per i norvegesi

Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il vice presidente Edoardo De Laurentiis hanno lasciato Palazzo Petrucci, non prima di aver donato alla dirigenza del Bodo/Glimt diversi omaggi. Il board della squadra ospite ha ricevuto diversi doni: come si vede nelle immagini, per loro scatoli e buste targate SSC Napoli.

Ecco le immagini