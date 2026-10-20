Behrami: "De Bruyne si lamenta di tutto: sul centro sportivo ha ragione, ma poi..."

La crisi d'identità e di risultati che sta attraversando il Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri continua a far discutere, anche perché Venezia ha rappresentato un punto bassissimo di quest'avvio di stagione. E anche di questo si è parlato negli studi di DAZN nel post partita del posticipo di Serie A. Tra i temi più caldi c'è senza dubbio il rapporto mai decollato e pieno di ruggini tra Allegri e il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. Sull'argomento si è pronunciato senza grossi dubbi Valon Behrami, ex azzurro.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'attuale opinionista si è pronunciato così:

"Ci sono giocatori come De Bruyne che possono decidere, a un certo punto della carriera sportiva, di sposare un progetto e di essere felice oppure lamentarsi ogni giorno. E a Napoli si sta lamentando ogni giorno".

Poi continua: