Behrami: "De Bruyne si lamenta di tutto: sul centro sportivo ha ragione, ma poi..."
Il commento sul Napoli e De Bruyne
La crisi d'identità e di risultati che sta attraversando il Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri continua a far discutere, anche perché Venezia ha rappresentato un punto bassissimo di quest'avvio di stagione. E anche di questo si è parlato negli studi di DAZN nel post partita del posticipo di Serie A. Tra i temi più caldi c'è senza dubbio il rapporto mai decollato e pieno di ruggini tra Allegri e il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. Sull'argomento si è pronunciato senza grossi dubbi Valon Behrami, ex azzurro.
Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'attuale opinionista si è pronunciato così:
"Ci sono giocatori come De Bruyne che possono decidere, a un certo punto della carriera sportiva, di sposare un progetto e di essere felice oppure lamentarsi ogni giorno. E a Napoli si sta lamentando ogni giorno".
Poi continua:
"Il centro sportivo è un centro sportivo che è davvero vecchio, è davvero difficile andare a lavorare lì tutti i giorni. È il tuo ambiente di lavoro. Quindi puoi lamentarti di questo, puoi lamentarti della posizione. Vuoi giocare più avanti, più indietro. Ma poi la gamba non è più quella di prima, devi iniziare anche tu a conoscere te stesso. L'unica strada che trovi, nonostante tu sia un campione, è quella che trovi sempre la maniera di lamentarti. Ed è un peccato: che sia Conte o Allegri, la posizione è quella. Invece dovrebbe cercare di mettere le basi per costruire qualcosa di nuovo a Napoli, cosa che non sta succedendo".